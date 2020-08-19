الخدمات النيابية: غياب الآلية الحقيقية لأنجاز مشاريع بعض المحافظات

(المستقلة)/ سرى جياد/.. انتقد رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب وليد السهلاني واقع المشاريع في المحافظات،مؤكداً ان البعض منها تغيب عنها الآلية الحقيقية لانجاز تلك المشاريع.

وقال السهلاني لـ”المستقلة” بعض المحافظات تمتاز بوجود مشاريع جيدة،في حين ان البعض الاخر مشاريعها ليست بمستوى الطموح،مشيداً بدور الجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي لتقييم عمل المحافظين،مما يعطي حافز ومشجع لهم للعمل بجهد استثنائي.

واقر السهلاني ان المشكلة الاساسية في غالبية المحافظات هو تلكؤ وتعثر المشاريع الوزارية، فضلا عن مشاريع الدوائر الخدمية والتي هي بتماس مباشر مع المواطن خصوصا البلديات والاخرى الملحقة بها.