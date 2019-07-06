الخدمات النيابية تستضيف وزير الاتصالات ..وتردي الانترنت على طاولة الاسئلة

(المستقلة)..أعلن عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب برهان المعموري، عن استضافة وزير الاتصالات في مقر اللجنة يوم غد الأحد.

وقال المعموري : إن لجنة الخدمات البرلمانية تستضيف يوم غد الأحد وزير الاتصالات نعيم الربيعي بناءً على طلب قدم من “قبلنا” في وقت سابق ، مبيناً أنه ستتم مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بصلب عمل الوزارة.

وأشار الى الاستضافة تتضمن الاطلاع على وضع الوزارة بصورة عامة والاستماع إلى أهم المعوقات التي تعاني منها ، مؤكداً أهمية فك التداخل الحاصل في الصلاحيات بين وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات.

وأكد المعموري : ان تردي خدمة الانترنت من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها ، للوقوف على الأسباب والحلول المقترحة من قبل الوزارة ، لافتاً إلى ضرورة وضح حد لضعف الانترنت والتوقفات المستمرة لهذه الخدمة.