الخالصي يدعو لمتابعة خزين “السلاح الخطير” في قاعدة فيكتوري جنب مطار بغداد

(المستقلة).. دعا المرجع الديني جواد الخالصي،الاربعاء، لمتابعة ما وصفه بـ”خزين السلاح الخطير” في قاعدة فكتوري جنب مطار بغداد الدولي.

وكتب الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر قائلا: “حين يكون الحديث عن السيادة؛ فإنها تعني الحفاظ على كرامة البلد وإنسانه وثرواته ومصالحه، والحفاظ عليه من الانفجارات والتدمير، وحين تأتي المعلومات المرعبة عن خزين هائل لمواد قابلة للانفجار في موانئ العراق او داخل المدن او خارجها؛ والتي يمكن أن تكرر كارثة بيروت على شقيقتها بغداد، فهل ننتظر حصول الفاجعة حتى نتخذ الإجراء المناسب؛ لأننا دولة محتلة بلا سيادة، أم نتوجه إلى إنتخابات عقيمة أخرى تشغلنا عن مصيرنا الخطير؟!

وشدد الخالصي في ختام تغريدته على ان “الأَوْلَى متابعة خزين السلاح الخطير في قاعدة فكتوري جنب مطار بغداد الدولي”.