الخالصي يدعو الى استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب

(المستقلة)..دعا المرجع الديني جواد الخالصي إلى استمرار الحراك الشعبي الضاغط حتى تحقيق المطالب، و”رفض أي شكل من أشكال التلاعب بهذا الحراك سواء كان بأحياء موضوع الفيدرالية الزائف، او موضوع التقسيم الباطل، او بترشيح وجوه هي اصلاً محترقة وهي جزء من العملية السياسية الفاشلة، بل قد يكونون من افسد ما يكونوا فيها، وهذا هو المتركز الذي يجب ان يسير عليه المتظاهرون وعموم الجماهير”.

وقال الخالصي اثناء خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية ” يجب أن يكون عندنا هو اليوم الذي يجمع عليه الناس في الحضور المميز في مناطق الاعتصام خصوصاً في ساحة التحرير في بغداد، ليرفعوا نفس الشعارات ونفس الاهداف التي ذكرناها مراراً ، وهي المطالبة بعملية سياسية وطنية عراقية ترفض المحاصصة والفساد والفاسدين، وترفض تسلّط القوى الاجنبية وتحمّل الاحتلال الامريكي مسؤولية كل ما جرى في العراق لحد هذه اللحظة؛ لكي لا يخدع الناس بمخاطر وهمية او واقعية جاءت بعد الاحتلال”.

وأدان الهجوم “الاجرامي” الذي تعرضت له مدن الدجيل وبلد والعظيم من قبل “القوى التكفيرية والارهاب”، مشيراً إلى ان هذا يؤكد ان هذه القوى ما زالت باقية وتحت الاستخدام الامريكي لإخافة الناس من قضية اخراج قوات الاحتلال من العراق بكل اشكالها.

واوضح الخالصي “ان موقفنا من دول العالم ككل وخصوصاً دول الجوار، هو موقف التعامل الندي الكفوء”، مؤكدا ان العراق “بلد مستقل يتعامل مع جيرانه وفق المصالح المشتركة في مسألة التعامل العام المعروف بين الدول”.

وشدد على أن “لا يكون العراق محتلاً من قبل امريكا وعملائها، ولا من قبل بريطانيا وجماعاتها، ولا مسخراً من اي دولة من دول الجوار التي تحاول او تريد ان تجعل العراق اشبه ما يكون بالسوق التابع او الحديقة الخلفية لها”.

ودعا إلى ضرورة “رفض اي مخطط لاتخاذ العراق قاعدة للعدوان على دول الجوار، لكي لا تقوم جيوش الدول المجاورة بردود افعال غير محسوبة بدقة، فضلاً عن ان تقوم بإنشاء قواعد عسكرية وتدخلات كبيرة لدرء هذه الاخطار عنهم كما يقولون وكما يجري في شمال العراق منذ سنين عديدة وإلى اليوم”.

وأشار الخالصي الى أن “العراق حينما يكون مستقلاً، فهذا لا يعني انه يرضى بالتعامل مع الصهيونية العالمية او بالاعتراف بإسرائيل”

وشدد على أن استقلالية العراق تعني “رفض تواجد القوات الاجنبية في هذا البلد، خصوصاً قوات الاحتلال الامريكي، وكل قوة احتلال دخلت بشكل غير قانوني وغير شرعي يجب ان تخرج من البلد”، منوها الى ان “الاحتلال الامريكي كان ممارسة غير قانونية كما اعترفت بذلك الامم المتحدة”.

واضاف “اما إذا احتجنا إلى قوات لمواجهة الارهاب فهذا ما تقدره وتعمل عليه الحكومة العراقية المستقلة التي تدير امر البلد، وتستند في ذلك إلى حاجات الميدان وفق تقريرات الخبراء العسكريين”.