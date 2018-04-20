الخالصي يدعو الشعب لتخليص البلد من “فتنة” العملية السياسية التي رسمها الاحتلال

(المستقلة)..دعا المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي الشعب العراقي لتخليص البلد من فتنة العملية السياسية التي رسمها الاحتلال، مؤكدا ان ما تحتاجه الأمة في الحقيقة اصبح ضحية مخططات الاحتلال والعملية السياسية والانتخابات الفاسدة.

وقال الخالصي، في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية اليوم 20 نيسان 2018م، لقد تم العمل على افراغ العراق من كل طاقاته وتهديم كل بناه، و”العمل هذا متواصل في مخططهم الخبيث ما لم يقم ابناء العراق بتخليص البلد من فتنتهم التي رسموها قبل الاحتلال بدعم الظلم والطغيان والتي رسموها بعد الاحتلال بالعملية السياسية الفاسدة التي عصفت بالبلاد وبالأمة”.

وأضاف: هذا فضلاً عن تهديد الدول الإسلامية الاخرى العربية والإسلامية كما حصل في سوريا والاعتداء عليها، والتهديدات التي ما زالت و”ما يقوله هذا المستشار الجديد للأمن القومي الذي هو واحد من اكثر الحاقدين على الإسلام والمسلمين، فإنه بدأ يهدد هنا وهناك وكأنه يترجم ما أوعزه لأذنابه في المنطقة في مسألة الصراع مع ايران أو أي دولة إسلامية اخرى، كما جرى تهديد تركيا بالانقلاب العسكري، وتهديد مصر ودول الخليج بالتقسيم والتخريب”.

وشدد بالقول : “نحن كأمة يجب ان نقف في وجه كل هذه المخططات مهما كانت الجهات المستهدفة لأن المستهدف بالنهاية سيكون مشروع الامة ويكون الاسلام هو المستهدف الاكبر، وذلك لضرب مصالح الأمة وقدراتها”.