الخالصي يدعو الحكومة ان تحسس امريكا وايران بأن العراق لن يقبل المشاركة في الحرب

(المستقلة)..دعا المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي الحكومة العراقية بأن تثبت على ما اعلنته لحد الآن، وتحسيس الطرف الأمريكي أولاً وحتى الطرف الإيراني بأن العراق لن يقبل بالمشاركة في هذه الحرب أو ينزل في هذه المعركة. وعليها ان تحمّل الطرف الذي يبدأ الحرب مسؤولية ما سيجري في العراق وفي المنطقة من الآن؛ وهذا يحتاج إلى قرار سيادي وهو غير متوفر في العراق.

وقال الخالصي: اعتقد ان الأزمة الحالية تعطي فرصة بأن تبرز إرادة عراقية قوية تفرض نفسها في المنطقة، مؤكداً على ان أمريكا لا تريد الحرب، ولا حتى ايران تريد الحرب، محذراً سماحته من اندلاع الشرارة الأولى التي قد لا تكون من اي طرف من الأطراف المتصارعة.

وطالب الحكومة العراقية ان تبذل جهدها لتخفيف هذا الاحتقان، وأن تبذل ما بوسعها لنزع فتيل الصدام أو تأجليه، بإعتبارها هي المسؤولة عن شعب العراق، وبالنتيجة هي مسؤولة عن المنطقة ايضاً.