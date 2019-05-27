الخالصي : يجب ان نفعل كل ما بوسعنا لعدم وقوع الحرب في المنطقة

600(المستقلة)..شدد المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي على ضرورة الدور الذي ينبغي ان يضطلع به المراجع الدينية والعلماء الفضلاء، وعموم المفكرون والشخصيات السياسية المؤثرة في العراق حول ما يجري الآن في المنطقة.

وقال الخالصي ان دور الحكومة العراقية هو اضعف بكثير مما ينبغي ان يكون، وهذا الدور سيبقى ضعيفاً ان لم يحسنوا اصطياد هذه الفرصة، فالآن في الداخل الشعب العراقي تجاوز محنة الألاعيب التقسيمية وعدنا كما كنّا في الاصل شعب واحد, وهذه قاعدة مهمة للانطلاق.

واضاف ان الاطراف المتنازعة الآن تحتاج إلى موقف العراق ودوره، ونستطيع نحن ان نؤثر على دول المنطقة، والدول الاقليمية المجاورة لنا خصوصاً ايران، التي هي قريبة من الحكومة العراقية على الاقل، وانا اراهن على الدور التركي ايضاً وهو دور مهم ايضاً، ويجب ان نستفيد منه في هذه المرحلة.

ودعا الخالصي من كانت له علاقات جيدة مع امريكا، ان ينصحهم وان يقول لهم: (لا تتورطوا هذه المرة كما تورطتم في المرة السابقة)، مؤكداً ان هذه المرة إذا جرت الحرب ستتحول إلى حرب شاملة، ولعلها هي معركة “هرمجدون” التي يفكر فيها الصهاينة.

واشار الى أن الأحساس بالمسؤولية والحرص على الشعوب والحرص على اممنا، يجب ان يجعلنا “نفعل كل ما بوسعنا لعدم وقوع أي حرب في المنطقة”.

وقال تالخالصي “حتى قضية تحرير فلسطين انا اعتقد ان تتم بإسلوب اعادة الحقوق إلى الشعوب المغتصبة حقوقها، وهم الشعب الفلسطيني، ويوجد في اليهود من يفكر بهذه الطريقة الآن، لأنه لا يمكن ان يتحقق السلام في فلسطين وشعب فلسطين مشرّد، وارضه مغتصبه، وحق العودة مغصوب، والقدس مأخوذة، هذا غير منطقي وغير ممكن”.