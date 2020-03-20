الخالصي: مخالفة التعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء اثماً شرعياً

(المستقلة).. اجاب المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، على سؤال بشأن التجمعات المخالفة للتعليمات الطبية لاسيما الدينية منها والخاصة بالزيارات، قائلاً: بأن كل مخالفة للتعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء تشكّل إثماً شرعياً ومسؤولية يتحمل المخالف فيها مسؤولية حياة الإنسان أمام الله تعالى.

واجاب الخالصي على سؤال بشأن التجمع والاحتشاد تحت عناوين الزيارة او الصلاة او العمرة او الحج؛ وإليكم نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

كل مخالفة للتعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء تشكّل إثماً شرعياً ومسؤولية يتحمل المخالف فيها مسؤولية حياة الإنسان أمام الله تعالى، وديته الكاملة لأهله، ونفقة علاجه إن احتاج إليه؛ من جراء الإصابة، وهذا موضع إجماع أهل العلم. (وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (الروم:60). والله من وراء القصد.

الراجي

جواد الخالصي

25 رجب الاصب 1441هـ

20 آذار 2020م