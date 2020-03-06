الخالصي: لا حل من داخل العملية السياسية

(المستقلة)..قال المرجع الديني جواد الخالصي: صحيح ان الخوف من المرض قد انسى بعض الناس الكارثة الاخرى التي صنعها الاحتلال والعملية السياسية التي هي افراز الاحتلال والفاسدون والسارقون والناهبون، ولكن هذا الامر لا يستطيع احد ان يتجاوزه بشكل دائم.

واضاف الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية اليوم : قلنا وأكدناً مراراً وتكراراً؛ بأن لا حل لهذه الازمة من داخل العملية السياسية، وهم يعترفون بذلك، ثم يكررون نفس الامر ويؤتى بشخص آخر ويختلفون عليه، ويضيع جزء من عمر الانسان ولا يستجاب لمطالب الناس، وبعدها تكون هنالك ازمة تنتهي بخروج هذا المرشح وعدم قدرته على فعل شيء.

وتابع: الحل؛ نكرره ونقوله مرة أخرى: ان هنالك تكتلاً واسعاً شعبياً من خارج العملية السياسية؛ هو الذي يجب ان يتولى امر المرحلة الانتقالية حتى تشكيل الحكومة.

وبيّن الخالصي ان المشكلة ليست في شخص رئيس الحكومة؛ فيمكن ان يؤتى بعشرات من الناس ليرشحوا لهذا المنصب، ولكن المشكلة بمن يقود المرحلة الانتقالية لكي نصل إلى بر الامان، وان نخلص من الاحتلال وآثاره وافرازاته؛ وهذا لا يكون إلا عبر هيئة واسعة تمثل الشعب العراقي ومتظاهريه، يشارك فيها من لم يشارك في العملية السياسية الفاسدة وفي مفاسدها الداخلية والهامشية، وهذا ما ينبغي ان يكون بمبادرة من الجماهير الواعية وبتلاحم مع قيادتهم والشخصيات العلمائية التي رفضت الاحتلال ونبهت إلى اخطاره في البداية، فهي المؤهلة لكي تكون مع الجماهير ولكتابه دستور جديد وقيام حكومة جديدة.

واشارإلى ان بعض الشخصيات والكتل والقوى السياسية التي تدعي بأنها تمثل مكون او طائفة معينة وانهم هم الذين نجحوا دون غيرهم، وفي الحقيقة هم نجحوا في افشال هذه العملية السياسية، هم نفسهم الذين جاءوا مع دبابات الاحتلال وكانوا سبباً في صنع الكارثة التي جرت على هذا الشعب.