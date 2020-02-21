الخالصي: لا حل إلا بإرادة الجماهير في اختيار حكومة وطنية مستقلة

(المستقلة)..أكد المرجع الديني جواد الخالصي انه لا حل إلا بإرادة الجماهير من خلال حكومة وطنية مستقلة تحقق آمال وطموحات الشعب العراقي المظلوم، لافتاً إلى ان ارادة الجماهير المنتفضة هي التي يعوّل عليها في تحقيق المطالب، محذراً من محاولات استغلال الحراك الشعبي لأنها ستفشل بلا شك.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية ،اليوم، أن تشكيل الحكومة هو عودة للمربع الاول خصوصاً مع ضغوطات الجهات الانفصالية والطائفية المعروفة، وما دام المشروع من نفس العملية السياسية التي هي تحت ظل السفارة الامريكية، فلا امكانية لوجود حل لها ولو بأدنى المستويات.

وأكد ان لا حل إلا بما أعلن سابقاً وهو ضمن ارادة الجماهير المتظاهرة، وتشكيل اللجان الشعبية التي تفرز الهيئة الوطنية المستقلة التي تدير المرحلة الانتقالية وتهيئ لحكومة وطنية مستقلة تتبنى تحقيق آمال وطموحات الشعب العراقي المظلوم.

وأضاف: ان إرادة الجماهير المنتفضة التي ظهرت والتي يسمع بها الجميع هي التي يعوّل عليها مادام هنالك حاجة إليها ورغبة في تطبيق وتحقيق المطالب الجماهيرية.

وحذر الخالصي من محاولة استغلال الحراك الشعبي من اية جهة لأنها ستفشل بلا شك، ولأن الارادة العامة للأمة هي الاقوى، وهذه سيتجلى بحضور الجماهير الثابتة على مطالبها والمنتمية إلى الامة في هويتها ووجودها.