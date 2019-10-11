الخالصي: على الساسة ان يعتبروا من الطغاة السابقين ويستجيبوا لإرادة الناس

(المستقلة)..دعا المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي ، الساسة في العراق ان يعتبروا من الطغاة السابقين، وان يستجيبوا لإرادة الناس وتحقيق مطالبهم المشروعة، فيما طالب السفارات الاجنبية لوقف تدخلاتها في العراق، وتخفيف اعدادها وفق العرف الدبلوماسي، وخاصة السفارة الامريكية.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية: واليوم نسمع بعض التهديدات للمتظاهرين وللجماهير وهذا امتداد لتهديدات الطغاة السابقين وقد أزالهم الله تعالى، وعلى الساسة ان يعتبروا مما مضى، لا ان يستخدموا نفس الألفاظ والعبارات التي يهددون بها الناس، وإنما عليهم ان يستجيبوا لإرادة الناس وتحقيق مطالبهم المشروعة والحقيقية، وان ينتهوا من تبعيتهم لأمريكا ومن السير على نهجها.

واشار الى ان: من المطالب الوطنية الكبرى هو إيقاف تدخل السفارات الاجنبية في العراق، وتخفيف أعدادها وفق العرف الدبلوماسي، لأن وجود هكذا سفارات يعني أن العراق لا سيادة له، وهذا يشمل كل السفارات خصوصاً السفارة الأمريكية التي هي تتضخم بشكل معلوم وتتدخل في كل شيء.

وأشاد الخالصي بالموقف المشرّف لبعض علماء الدين ومراجع التقليد والقوى الوطنية المستقلة، الذين ايدوا الحركة الشعبية في الشارع، فيما أدان سكوت وتخاذل البعض، مشيراً إلى انهم يتحملون مسؤولية التخاذل والسكوت، مبينا ان “هذا أيضاً يدعو إلى استمرار العمل الجدي لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة التي لا تكون خاضعة للإحتلال أو أذناب الإحتلال”.