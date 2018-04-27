الخالصي : الانتخابات محسومة سلفا ومن يشارك يتحمل الاثم الذي جرى على العراقيين

(المستقلة)..كشف المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي عن وجود هيئة مشرفة على المشروع الانتخابي في العراق لافتاً ان الأمر فيها محسوم مسبقاً، وعدّ التصويت في الانتخابات القادمة بمثابة مبايعة للمشروع المعادي للإسلام وفيه أثم شرعي كبير.

ودعا الخالصي في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية ، بتاريخ 27 نيسان 2018، الأمة الإسلامية إلى ان تكون أكثر وعياً وأكثر تفقهاً وتفهماً لما يجري من أحداث، وأن تكون أكثر متابعة وقدرة على مجابهة مشاريع الفساد والاختراق والإباحية والسلوكيات المنحرفة، عبر الأفلام والتسجيلات والمواقع التي تنتشر هنا وهناك، والتي يجري التركيز فيها على العراق الذي هو مخترق الحدود ومخترق الفضاء والأرض.

وطالب المسلمين ان يعملوا على تحصين أنفسهم ومجتمعهم بالعلم والوعي والعقيدة الصالحة الصحيحة والتوكل على الله تعالى والإيمان الصادق.

وعدّ مسألة وحدة الأمة مسألة جوهرية وضرورية، منوها الى ضرورة أن ننتبه إلى المخطط الخطير الذي جعل الحرب بين المسلمين في داخل صفوفهم، بينما العدو يقف ناظراً ومرتاحاً من هذه الحروب وهذه المعارك، وبذلك فإنه سيكون شامتاً ومستئنساً بما يرى من حروب داخلية في صفوف المسلمين.

وقال الخالصي لا يخفى دور العدو بتأجيج هذه الحروب، ولكن الخلل الأكبر هو وضع الأمة الإسلامية والضعف والطائفية والعرقيات والصراعات الفئوية والمناطقية التي تستشرق بينهم، فضلاً عن الحزبية والفردية والأنانية، داعياً المسلمين إلى الانتباه من هذه القضايا، وان يخرجوا من عبادة الذات إلى عبادة الله الواحد القهار، ويتجلى هذا في التمسك بشريعة الاسلام من جانب، والعمل على وحدة الأمة من جانب آخر.

من جانب آخر حذر الخالصي: من وجود مخطط يراد تأجيجه من جديد، ويتجلى هذا في اللقاء الأخير الذي جرى بين الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي، حيث يعملون معاً على إيجاد حالة جديدة في المنطقة، تجلت في الضربة التي وجهت إلى سوريا أخيراً، والتي يريدون أن يكرروها في سوريا وفي أماكن أخرى.

وذكر ان إيران ستكون هي المستهدف الآخر كما يخططون وكما يريدون، أو العراق نفسه الذي استهدف مباشرة وما زال يستهدف من خلال هذه العملية السياسية ومخططات التمييع التي تجري في المنطقة، داعياً إلى فهم هذه المخططات والالتفات لها بشكل قوي.

ودعا تركيا وإيران والعراق وسوريا ودول الخليج والجزيرة ان تخرج من حالة التبعية وحالة الضعف، وأن تتحد على منهج واحدٍ يقوي أمرها في مواجهة هذه المخططات، فالحرب أصبحت صريحة ويريدون افقارنا وتجويعنا وسرقة كل اموالنا، وان نبقى خاضعين لهم غير قادرين على الحراك والقيام بأي عمل صحيح لصالحنا ولصالح امتنا.

وفي الشأن الداخلي قال الخالصي: إن اصوات الاستنكار لألعوبة الانتخابات بدأت تتصاعد، فإذا كان هنالك من يقول: لا ينتخب أي واحدٍ من السابقين حتى لو كان صالحاً، فإن هذا يعني ان الناس يجب ان لا يذهبوا إلى الانتخابات، فالبعض يقول لا يوجد صالحون، والبعض يقول يوجد صالحون ولكن لا تنتخبونهم لأنهم تورطوا في المشروع السابق، فهذا يعني ان الناس ينبغي عليهم ان لا يذهبوا للإنتخابات كما نعتقد ونقول، لأنه لا يوجد طرف تستطيع ان تطمئن له، ولو فرضنا ان هنالك في القائمة صالحاً وهذا ما لا نعرفه لحد الآن، فحتماً ستكون مضطرةً للتحالف مع جهات اخرى، أو لا يسمحون لها بالتدخل في الوصول إلى أهدافها.

وشدد على انه ثبت ان هناك هيئة مشرفة على المشروع الانتخابي و”قد قالها بعض المعممين سابقاً، وقالها آخرون من المشاركين في العملية السياسية، انها هي التي تقرر من الذي يفوز ومن الذي لا يفوز فالأمر محسوم”.

واضاف مؤكدا “إن التصويت لهذه القوائم أو لهؤلاء الافراد الذين عرفوا بتأريخهم السيء والذين سببوا الأزمة، سيكون بمثابة التصويت لأعداء الإسلام وللمشروع المعادي للإسلام، وهذا أثم شرعي”.

واشار الى ان “موقف الحسين (ع) كان يرتكز في جوهره على رفض التصويت أو البيعة لمن هم خارج إطار هذا الدين أو الذين يحاربون هذا الدين، فعلى المسلمين ان ينتبهوا إلى ان هذه المسألة فيها اثمٌ شرعي كبير، ومن يشارك في الانتخابات ومن شارك سابقاً فإنه يتحمل الاثم الذي جرى على العراقيين طوال تلك الفترة، وسيتحمل اثم الفترة القادمة “.