الخالصي : الاحتلال صادر سيادة الوطن وقراره المستقل

(المستقلة)..أكد المرجع الديني آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي ان الاحتلال صادر سيادة الوطن وقراره المستقل وفتح المجال أمام الفساد، والانتخابات المزيفة والتكتلات الفئوية المحتربة، مستهجناً العقوبات الامريكية التي طالت بعض الشخصيات العراقية.

وأشار الخالصي في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إلى القضية السيادية الكبرى التي باتت تشغل بال جميع من يعنيه الشأن العراقي؛ لتعلقها بسيادة الوطن والمنهج السياسي المتحكم في إدارة شؤون المواطن المعيشية الحياتية اليومية وثوابته الأمنية والايمانية والثقافية، وحقوقه الدولية والدستورية.

وقال : لقد بات في حكم المؤكد والقناعة العامة الآن ما أعلناه مراراً من أن الخلل إنما هو في النظام الذي بناه الإحتلال على أسس فاسدة لأغراضه الفاسدة، وفي مقدمتها مصادرة السيادة الوطنية وحق القرار المستقل، وفرض الدستور الملغوم بالمحاصصات العرقية والطائفية، وفتح المجال أمام المفاسد الهائلة، والانتخابات المزيفة والتكتلات الفئوية المحتربة، وما اليها من تقنين المفاسد الاجتماعية باسم الديمقراطية الغائبة؛ فمن الطبيعي أن تكون النتائج في غاية الفساد مستعصية على الإصلاح مهما حسنت النوايا، كما هو الحال المشهود.

ونوه كدليل على غياب السيادة والقرار المستقل الى قرار وزارة خزانة الامريكية بفرض عقوبات على اشخاص عراقيين بدوافع سياسية معينة.

وقال “بغض النظر عن مواقعهم و مصداقية القرار بحقهم. ولكن يؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار، ولا يقابل من أصحاب السيادة بما يستحقه من الاستهجان لوقاحته وتجافيه لأبسط قواعد اللياقة؛ بل يدفع ليأخذ المجرى الرسمي ويرتب عليه الأثر الاجرائي في بعض جوانبه، فيحال إلى المستشارين للتعامل معه وهم لا يزالون لا يعلمون هل هي عقوبات سيادية أم دولية”.

واوضح ان ذلك “يجرّئ الجانب المتجاوز على التمادي والتلويح بإصدار عقوبات جديدة على عشرات الشخصيات العراقية، كما تريد هي لا كما تقتضي العدالة”.

من جانب آخر تطرق الخالصي للجانب الأمني، منوها الى تصريحات مسؤولين تشير الى استباب الأمن، وتساءل “عن أي امن مستتب يتحدث المسؤول المحترم؟ عن أمن المواطن؟!، والتقارير تتحدث عن آلاف حالات الإخفاء القسري، وقد ضجت عوائلهم يطالبون عن مصير أبنائهم، ناهيك عن الجرائم اليومية!، ام عن أمن المؤسسات الرسمية؟، وقد قصفت حتى مقرات الحشد الشعبي بقاصفات قيل عنها مجهولة!!، في ظل اتفاقية الأمن للمشترك ووجود القوات الأجنبية التي هي ام المفاسد”.