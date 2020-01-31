الخالصي: احياء مشروع الاقاليم والفتنة الطائفية محاولة فاشلة تهدف لبقاء القوات الاجنبية

(المستقلة)..حذر المرجع الديني جواد الخالصي من محاولة اعادة الفتنة الطائفية في بعض المناسبات الدينية بأساليب مختلفة لإعادة الصراع من جديد، مؤكداً انها لن تجدي نفعاً، فالشعب العراقي قد وعى جيداً خطورة هذه الأمور وان لا فائدة منها.

وبين الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية اليوم عن سبل معالجة الازمة الداخلية في العراق، ان استخدام العنف وقتل المتظاهرين، واختطاف النشطاء، واغتيال الكفاءات، والاعتداء على النساء، ستزيد من غضب الناس على هذه “السلطة الجائرة”!.

وأكد ان “الحل هو ما يطالب به الناس، وما قلناه منذ بداية الاحتلال؛ وهو: اعادة السيادة إلى العراق، وكتابه دستور بإرادة الشعب العراقي يؤكد فيه وحدة العراق واستقلال قراره السياسي بعيداً عن الاملاءات الأجنبية، وحكومة وطنية مستقلة”، مشددا على أن “كل ذلك لا يكون إلا بعد خروج القوات المحتلة من العراق”.

وأشار الخالصي إلى “ان الاحتلال يحاول في كل مرة يطالب فيها الشعب العراقي بخروج قواته من العراق بخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان وتضييق فرص العيش الكريم لعامة الناس؛ مقابل الرضى بالاحتلال والوجود الامريكي، فإذا كنت رافضاً للوجود الامريكي فيجب ان تعيش مدّمراً، جائعاً، مريضاً، والخ..”

واضاف : “يظن البعض مخطئاً بأن وجود قوات الاحتلال في العراق سيكون هو الحامي من تقسيم البلد إلى اقاليم على اسس طائفية او عرقية، ولذلك يقبلون او يرضون بوجودهم، ولكننا نشاهد ان وجودهم هو الذي يهدد البلد من كل النواحي، وقد خُدع به بعض الناس كما خدع اناس في بداية الاحتلال بالفتنة الطائفية والاقاليم الشيعية والسنية وغيرها”.

واوضح ان: محاولات ومشاريع التقسيم في العراق احياء للمخطط القديم الذي انتكس وفشل، ارادوه هذه المرة لكي يمرروا من خلاله مشاريع التعاون الصهيوني الامريكي لإنقاذ الرئيسين الفاسدين المطلوبين للعدالة؛ ترامب ونتنياهو.

وتابع قائلاً: وما الدعوة التي جرت في دافوس؛ والتي أُكره وسحب إليها بعض السياسيين العراقيين، واللقاءات التي قبلها إلا دليل على ذلك ومقدمة لهذا الامر، ولكن سيكون هذا المشروع مرتداً عليهم، كما هو مشروع صفقة القرن التي نادى بها الأحمق ترامب.

وأوضح الخالصي: ان الرد على مشروع ترامب في صفقة القرن لا يكون بالاستنكار فقط او المظاهرات او الشجب او الاكتفاء بعدم الرضى او بالسباب والشتام، بل يتم بشيء واحد وموقف واحد وهو العودة إلى موقف الامة تجاه قضية فلسطين، وهو موقف واحد لا يقبل التأويل، وهو فلسطين دولة واحدة عاصمتها القدس، ولا يتم الاعتراف بأرض 48 أو 67 ولا غيرها، بل فلسطين كل فلسطين ارض واحدة.

مؤكدا ” ان اجتماع الامة على ذلك هو الذي يشكّل وسيلة الانقاذ لفلسطين، وستكون فلسطين هي وسيلة لجمع كلمة الامة وانقاذها”.