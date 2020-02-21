الخالدي : مجموع طلب النواب لعقد جلسة خاصة بحكومة علاوي سيتجاوز 100 توقيع

المستقلة ..اكد رئيس “كتلة بيارق الخير” البرلمانية، محمد الخالدي، ان مجموع طلب النواب لعقد جلسة خاصة للتصويت على حكومة رئيس لوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيتجاوز 100 توقيع.

وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أن “هناك أكثر من آلية لعقد جلسة البرلمان، وهي إما بطلب من رئيس البرلمان، أو تقديم طلب من 50 نائباً لعقد الجلسة”.

وأضاف أن “مجموع تواقيع النواب قد تتجاوز المائة، بينما المطلوب 50، الأمر الذي يؤكد جدية النواب من كتل مختلفة لأهمية الانتهاء من قصة الكابينة الوزارية لكي تبدأ الحكومة الجديدة عملها وسط تحديات جسيمة”.