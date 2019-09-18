الخالدي : على الحكومة إزالة تجاوزات المسؤولين والسياسيين قبل دور الفقراء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي ، اليوم الأربعاء، على الحكومة أن تبدأ بإزالة تجاوزات بعض المسؤولين والجهات السياسية عن ممتلكات و أراضي الدولة قبل ازالة الدور السكنية للأسر الفقيرة .

وقال الخالدي لـــ ( المستقلة ) إن “مجلس النواب اتخذ قرار يعالج مشكلة السكن، وفيه تفاصيل وحلول ناجعة ، وبرغم كل من ذلك ، أرسلت الحكومة الحالية موضوع قانون التجاوزات السكنية “.

وأضاف، تم “قراءة القانون قراءة أولى في مجلس النواب العراقي وبانتظار اكمال الإجراءات المتعلقة بالقراءة الثانية والتصويت عليه “.

وأشار الى إن ” بعض الإدارات المحلية قامت بإزالة التجاوزات للدور السكنية بدون أوامر قضائية ، ولم تراع الظروف الإنسانية لسكنة تلك المجمعات، مع إن بعض البيوت تعود لعوائل شهداء، كما إن تلك الإدارات المحلية لم تنتظر ما سيؤول اليه التشريع القانوني المذكور ولم توفر بديلا لتلك العوائل “.

من جانب أخر اكد الخالدي إن “العجز السكاني يصل الى مليون و700 الف وحدة سكنية ، ومع ملاحظة إن نسبة النمو التي ذكرتها وزارة التخطيط التي حددت ( 2، 9 ) بتسعة وأثنين بالعشرة والتي يقابلها حاجة فعلية الى 150 الف وحدة سكنية في السنة “.

وأضاف كما “تم تحديد اكثر من 500 الف وحدة سكنية من التجاوزات السكنية لغاية عام 2016 ، وحسب إحصائية وزارة التخطيط قد تصل هذه النسبة الى مليون وحده سكنية تجاوز عام 2019 “.