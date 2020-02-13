الخالدي : علاوي سيعلن عن الكابينة الأحد المقبل .. رسمياً

المستقلة …اكمل رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي كابينته الوزارية ليقدمها بشكل رسمي يوم الاحد المقبل.

وقال النائب محمد الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اكتملت”، لافتاً إلى أن “علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل”.

وأضاف، أن “علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية”.

وأوضح، أن “هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب”.