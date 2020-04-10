الخارجية : 6 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج

( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 6 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له تلقته ( المستقلة ) اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، واحدة في ألمانيا، و 2 في بريطانيا، و 3 في الولايات المتحدة الأمريكية و 30 إصابة، 20 منها في ألمانيا، و 10 في بريطانيا لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

وأضاف أن العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (229) حالة موزعين كالآتي:

• الولايات المتحدة الأمريكية 40

• النرويج 37

• ألمانيا 24

• السويد 23

• كندا 16

•بريطانيا 15

• الأردن 15

• بلجيكا 11

• الدنمارك 10

• إيطاليا 7

• المملكة العربية السعودية 7

• فرنسا 6

• النمسا 5

• هولندا 5

• الامارات العربية 2

• لبنان 2

• فنلندا 1

• ماليزيا 1

• اسبانيا 1

• ايران 1

وأشار الصحاف إلى أن مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (22) حالة موزعة كالآتي:

• بريطانيا 9

• السويد 3

• ألمانيا 3

•الولايات المتحدة الأمريكية 3

• هولندا 1

• بلجيكا 1

• الدنمارك 1

• المملكة العربية السعودية 1

فيما وصل حالات الشفاء في عموم العالم (50) حالة موزعة كالآتي:

• بلجيكا 11

• السويد 9

• الأردن 7

•الولايات المتحدة الأمريكية 5

• بريطانيا 5

• النمسا 4

• كندا 4

• الدنمارك 2

• ايران 1

• السعودية 1

• اسبانيا 1