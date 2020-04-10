الخارجية : 6 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج
( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 6 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج.
وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له تلقته ( المستقلة ) اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، واحدة في ألمانيا، و 2 في بريطانيا، و 3 في الولايات المتحدة الأمريكية و 30 إصابة، 20 منها في ألمانيا، و 10 في بريطانيا لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.
وأضاف أن العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (229) حالة موزعين كالآتي:
• الولايات المتحدة الأمريكية 40
• النرويج 37
• ألمانيا 24
• السويد 23
• كندا 16
•بريطانيا 15
• الأردن 15
• بلجيكا 11
• الدنمارك 10
• إيطاليا 7
• المملكة العربية السعودية 7
• فرنسا 6
• النمسا 5
• هولندا 5
• الامارات العربية 2
• لبنان 2
• فنلندا 1
• ماليزيا 1
• اسبانيا 1
• ايران 1
وأشار الصحاف إلى أن مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (22) حالة موزعة كالآتي:
• بريطانيا 9
• السويد 3
• ألمانيا 3
•الولايات المتحدة الأمريكية 3
• هولندا 1
• بلجيكا 1
• الدنمارك 1
• المملكة العربية السعودية 1
فيما وصل حالات الشفاء في عموم العالم (50) حالة موزعة كالآتي:
• بلجيكا 11
• السويد 9
• الأردن 7
•الولايات المتحدة الأمريكية 5
• بريطانيا 5
• النمسا 4
• كندا 4
• الدنمارك 2
• ايران 1
• السعودية 1
• اسبانيا 1
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