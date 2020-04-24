الخارجية : 3 وفيات و5 إصابات بكورونا بين العراقيين في الخارج

( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة تسجيل ثلاث وفيات وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في خارج البلاد.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لشفق نيوز، إنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا”.

وأضاف أن “العدد الكلي للمصابين العراقيين خارج البلاد بلغ 247 بينها 31 وفاة و59 حالة شفاء”.( النهاية)