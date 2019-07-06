الخارجية : موقف العراق ثابت برفض الاحتلال الاسرائيلي والالتزام بالمقاطة

(المستقلة).. شددت وزارة الخارجية على ان موقف العراق ازاء القضية الفلسطينية موقف مبدئيُّ وتاريخيُّ برفض الاحتلال الإسرائيلي، وكلّ اشكال التطبيع معه، والالتزام بمقاطعته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف، في بيان، اليوم السبت، “تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن. ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج”.

وأضاف “يحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئيّ”.

وجدد الصحاف ” التأكيد أنَّ موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئيُّ والتاريخيُّ برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقِيم أيَّة علاقات مع دولة الاحتلال، ومُلتزِمون بمبدأ المقاطعة”.

واشار الى ان العراق لطالما كان في “جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، وللشعب الفلسطينيَّ في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلَّ يوماً واحداً عن موقفه، الرافض لكلِّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً”.https://t.me/iqmofa