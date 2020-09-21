الخارجية : مصطفى الكاظمي سيزور فرنسا منتصف الشهر المقبل

المستقلة /- اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور فرنسا منتصف الشهر المقبل.

وقال حسين في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الفرنسية باريس منتصف تشرين الاول المقبل، في ظل رغبة كبيرة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي”، مبينا ان “من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء هو طلب عراقي لشراء أسلحة وفق حاجات الجيش العراقي”.

واضاف حسين أن “ضمن أهداف جولته الأوروبية، هو مطالبة البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي من فترض أن تجرى في العراق في شهر حزيران المقبل، كما طلب من الاتحاد رفع اسم العراق من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال”.