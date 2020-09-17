الخارجية تطالب اوربا رفع اسم العراق من قائمة تمويل الارهاب وغسيل الاموال

المستقلة / -جدد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الدعوة للمُفوّضيّة الأوروبيّة إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “الوزير فؤاد حسين التقى مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقرّ المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل”، موضحة انه “ثمّن الوزير مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي مجال المُساعَدات الإنسانيّة، ومُشِيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، ولاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها”.

وأضاف البيان أن “الجانبين تطرّقا إلى اجتماعات اللجنة المُشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عُقِدَت بين الجانبين بتاريخ 8/9/2020، وأكّد أهمّية اتفاق الشراكة والتعاون المُبرَم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبيّ، عادّاً أنّه يُمثل الإطار الستراتيجيّ للعلاقة بين الجانبين”، مُشِيراً إلى “أهمّية استئناف عقد اجتماعات باقي اللجان الفرعيّة المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين، وهو، لجنتا التجارة والطاقة”.

وأكّد الوزير، بحسب البيان، “التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة”، مُعرِباً عن “رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة أخرى”، مُشدِّداً على “ضرورة دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم”.

و تطرّق الوزير، إلى “قرار الحُكُومة بإجراء انتخابات مُبكّرة في شهر حزيران المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدوليّة المُهتمّة بهذا الشأن”.

وتابع البيان، أن “الجانبين ناقشا موضوع رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مجدّداً “دعوة الجهات المعنيّة في المُفوّضيّة للإسراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنيّة في العراق؛ بغية استكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة”.

ووجه وزير الخارجية “الدعوة لبوريل لزيارة العراق في أقرب فرصة مُمكِنة للتباحث في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين الجانبين”.