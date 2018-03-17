الخارجية تصدر تعليقاً على رفع الحظر الكروي وتقدم طلباً

(المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت عن ترحيبها بخطوة إعلان رفع الحظر عن المباريات التنافسية في ‫البصرة وكربلاء واربيل، معربة عن املها في تحقيق الرفع التام للحظر عن كافة ملاعبنا ولاسيما بغداد.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) انها تؤكد على مواصلة دبلوماسيها وبعثاتها التحرك لاتمام هذا الإنجاز الذي ينتظره العراقيون جميعاً.

وقدمت الوزارة شكرها لالتزام الشخصيات والجهات العربية والدولية وتجاوبها مع الحملة التي تبنتها وزارة الخارجية لمساندة العراق ودعمه في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

يذكر ان الفيفا وافق مساء امس الجمعة على رفع الحظر عن اقامة المباريات الدولية في العراق، وفي ملاعب البصرة واربيل وكربلاء تحديداً.(النهاية)