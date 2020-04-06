الخارجية تتراجع عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج

( المستقلة)… تراجعت وزارة الخارجية العراقية، عن مسألة تخصيص اموال للعراقيين العالقين بالخارج.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصَحّاف قال في وقت سابق اليوم الاثنين، إن وزارته ستتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج”، داعيا ذوي العالقين إلى “القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الاجراءات، موضحا أنه “سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج.

وقال الوزير محمد علي الحكيم في تغريده له إن “وزارة الخارجية لا توزع الأموال الحكومية على المواطنين في الخارج وهي غير مخولة وليس لديها الامكانية على ذلك وجهودها في مساعدة المواطنين تنسيقية”.

وأوضح الحكيم أن “بيان الناطق الرسمي اسيئ فهمه”، مشيرا إلى أن “الاموال هي من أموال عوائل المواطنين التي ترغب بايصالها اليهم وليست اموالا حكومية”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إنه “نوضح للرأي العام أن المبالغ ليست منحة أو تبرّع، وهي لاتشمل الا حالات استثنائية جداً ممن انقطعت بهم السُبُل، وتكون المبالغ من خلال عائلاتهم في العراق، وتخضع اجراءاتنا لقواعد التعاملات المصرفية في الدول”.( النهاية)