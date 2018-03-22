الخارجية المصرية تدين جريمة داعش بحق ٣٩ هنديا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها في وفاة 39 مواطنا هنديا تم العثور على رفاتهم جنوب غربي الموصل بالعراق مؤخرا، كانوا قد قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014.

وأكد البيان على إدانة مصر بأشد العبارات للجريمة النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد مواطني دولة الهند، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الهند الصديق في تلك المحنة، ومقدما خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأشار البيان إلى أن تلك الجريمة البشعة تنضم إلى سجل الجرائم التي ارتكبها ذلك التنظيم الإرهابي بحق المدنيين العزل خلال الأعوام الماضية، كما تؤكد تلك الجريمة على مصداقية الرؤية المصرية بشأن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل ذلك التنظيم ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.