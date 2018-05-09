الخارجية العراقية :موقف الرئيس الامريكي “متعجل وغير محسوب”

(المستقلة)..اعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها من موقف الرئيس الامريكي “المتعجل وغير المحسوب” بشأن الغاء الاتفاق النووي مع ايران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية احمد محجوب ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ التطورات الاخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي والذي يصب لصالح التصعيد الذي لن يجني منه احد غير الدمار وويلات الحروب التي عانت منها المنطقة كثيرا.

واشار إلى أن الخارجية العراقية تدعو جميع الأطراف لبذل وسعها لتحاشي التداعيات المُحتملة ، والحفاظ على ما تم التوصل اليه من نتائج ايجابية في هذا الملف المعقد والذي كان العراق من اول الدول التي رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على احلال السلام في الشرق الاوسط .

في الوقت نفسه رحبت الخارجية العراقية بقرار بقاء الدول الخمس الاخرى في المجموعة على موقفها المعتدل في التمسك وعدم الانسحاب من الاتفاق والدفع باتجاه الحلول ذات الطابع الاممي وليس الفردي والذي يسهم في تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.