الخارجية العراقية تدين هجمات بوركينا فاسو وتدعو لتجفيف منابع الارهاب

( المستقلة ) … أدان العراق، الهجمات الارهابية التي استهدفت بوركينا فاسو اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد محجوب، في بيان له تلقت ( المستقلة ) نسخة منه، “تدين وزارة خارجية جمهورية العراق الاعتداءات الإرهابية التي طالت السفارة والمعهد الفرنسيان إضافة إلى الاعتداء على مقر القوات المسلحة في بوركينا فاسو” معربة عن “خالص تعازيها ومواساتها ، لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية”.

وأضاف، ان “وزارة الخارجية، تؤكد تضامنها مع جمهوريتي فرنسا وبوركينا فاسو وإدانتها للارهاب بكل اشكاله، فإنها تؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على جذور ومسببات التطرف التي أنتجت هذه الممارسات المريضة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين”.

وكان مسلحون مجهولون، قتلوا خمسة أشخاص وأصابوا نحو 50 آخرين في هجوم على مقر الجيش في عاصمة بوركينا فاسو [واجادوجو] اليوم الجمعة، وقتل أثنين من أفراد شرطة الدرك قتلا أيضا دفاعا عن السفارة الفرنسية التي تعرضت أيضا لهجوم.