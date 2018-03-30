الخارجية العراقية تدين الممارسات القمعية للاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين

(المستقلة).. اعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء و مئات الجرحى من الفلسطينيين العزل .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان،اليوم السبت 31/4/2018، ان الخارجية العراقية تعد “التصعيد العسكري الاسرائيلي الخطير انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية”.

وأكد محجوب دعم العراق للشعب الفلسطيني الشقيق وموقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد واجهت المسيرات السلمية التي خرجت في قطاع غزة بذكرى يوم الارض باطلاق الرصاص و قنابل الدخان مستخدمة الطائرات المسيرة ما ادى الى سقوط اكثر من 12 قتيلا حسب مصادر طبية في غزة.(النهاية)