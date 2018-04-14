الخارجية العراقية تدعو القمة العربية بموقف واضح تجاه العدوان الامريكي على سوريا

(المستقلة)..اعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها من الضربة الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة الاميريكية وبعض حلفاءها على الجارة سوريا ، معتبرة هذا التصرف أمرا خطيرا جداً لما له من تداعيات على المواطنين الابرياء .

وشددت الخارجية في بيان عن المتحدث الرسمي على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري ، مشيرة الى ان عملا كهذا من شأنه ان يجر المنطقة الى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الاٍرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد ان تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا .

وجددت الخارجية العراقية دعوتها للقمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير .