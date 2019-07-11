الخارجية العراقية تحذر من كارثة تهدد الشرق الأوسط بأكمله

(المستقلة) … اعلنت وزارة الخارجية العراقية، إن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.

وقالت الوزارة في بيان صدر على هامش عقد في مقر الوكالة الدولية ب‍فيينا الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكد السفير دعم العراق لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)”.

وأعلنت الخارجية العراقية عن مشاركة ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتابعت ان “سفير العراق أكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله”.

وجدد دعوة حكومة العراق بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الأزمة الحالية”.