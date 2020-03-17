الخارجية العراقية تبعث شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الامريكي

( المستقلة) …. بعثت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة الأخير.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان له تلقته ( المستقلة) … إن “وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة”.

وأضاف الصحّاف، أن “وزارة الخارجيّة وصفت القصف الأميركيّ بهذه الشكوى بأنّه عمل عدائيّ، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركيّة في العراق”.

ووجهت وزارة الخارجية العراقية الجمعة (13 _ 3 – 2020)، باستدعاء سفيري امريكا، وبريطانيا في بغداد، وذلك عقب قصف امريكي استهدف مواقع امنية وعسكرية عراقية واخرى تابعة لفصائل مسلحة، رداً على مقتل جنديين امريكيين واخر بريطاني بقصف على معسكر شمالي بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة فجر الجمعة شن الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل فضلاً عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء، ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.( النهاية)