الخارجية السعودية ترحب بموقف الحكومة العراقية حول اقتحام سفارة البحرين

( المستقلة ) متابعة /- رحبت وزارة الخارجية السعودية ، بموقف الحكومة العراقية ازاء حادث “اعتداء متظاهرين” على سفارة البحرين في العراق الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاحد ، إنها “تستنكر حادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق”، مرحبة “بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشددت الوزارة على أن “المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

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رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بموقف الحكومة العراقية ازاء حادث “اعتداء متظاهرين” على سفارة البحرين في العراق الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها “تستنكر حادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق”، مرحبة “بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشددت الوزارة على أن “المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

وأهابت الوزارة “بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة”، مؤكدة “وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.