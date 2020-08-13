الخارجية التركية تدعو العراق التخلي عن ازدواجية المعايير وتوجيه الاتهامات الباطلة

المستقلة … دعت وزارة الخارجية التركية، العراق الى التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية، في اول تعليق لها بعد حادثة القصف شمال العراق.

وذكرت الخارجية في بيان تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، أن “مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر “بي كا كا” المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى”.

وأضافت إن “إرهابيي بي كا كا يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره”.

وأكدت الخارجية على “استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة بي كا كا”، داعيا العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى “التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية”.