الخارجية البريطانية : احتجاز سفيرنا في طهران يعد انتهاكا للقانون الدولي

تابع اخر اخبار وكالة الصحافة المستقلة على جوجل نيوز

المستقلة /- قال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب ، ان احتجاز طهران لـ سفيرنا بلا سبب او تفسير يعد انتهاك صريح للقانون الدولي ، فيما اكد ان ايران الان على مفترق طرق .

 

وشدد الوزير في تغريدة عبر موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة ” اليوم الاحد ، ان ايران ، يمكنها المضي في سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوي عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسي.”

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.