الخارجية البريطانية : احتجاز سفيرنا في طهران يعد انتهاكا للقانون الدولي

المستقلة /- قال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب ، ان احتجاز طهران لـ سفيرنا بلا سبب او تفسير يعد انتهاك صريح للقانون الدولي ، فيما اكد ان ايران الان على مفترق طرق .

"احتجاز سفيرنا في #طهران بلا سبب أو تفسير انتهاك صريح للقانون الدولي. حكومة #إيران الآن على مفترق طرق. يمكنها المضي في سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوي عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسي." – وزير الخارجي، دومينيك راب pic.twitter.com/9AdtpXK7fp — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) January 11, 2020

وشدد الوزير في تغريدة عبر موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة ” اليوم الاحد ، ان ايران ، يمكنها المضي في سبيلها لتصبح دولة مارقة وما ينطوي عليه ذلك من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لخفض التصعيد والانخراط بالسبيل الدبلوماسي.”