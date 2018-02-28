الخارجية الامريكية: نشجع على الحوار بين بغداد واربيل ونترك القرار لهم

(المستقلة).. قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت أن بلادها تشجع الحكومة الإقليمية في كردستان والحكومة العراقية على الجلوس وإجراء محادثات “نريد منهم حلّ الخلافات المتبقية”.

واضافت نويرت في معرض اجابتها عن سؤال بصدد زيارة مسرور بارزاني لواشنطن وتمديد الحكومة العراقية للحظر على المطارات في الاقليم “من المؤكد أنهم (حكومتي بغداد واربيل) لم يتخذوا ما يكفي من الإجراءات لحل تلك الخلافات المتبقية. ولكننا نعتقد أيضاً أنه يتعين عليهم المساومة بسرعة كدليل على حسن النية”.

وأكدت ان واشنطن تشجع على الجلوس وإجراء محادثات وحل هذه المسألة.

وبشأن استمرار حظر الرحلات الدولية عن مطارات الاقليم قالت نويرت “نترك لهم اتخاذ القرار، ولكننا أوضحنا مواقفنا لكل من الحكومة العراقية والأكراد”.