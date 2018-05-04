الخارجية الامريكية: عدد المرشحين في العراق يعبر عن نجاح مذهل للديمقراطية!

(المستقلة).. في الوقت الذي اعربت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت عن ذهولها من عدد المرشحين للانتخابات العراقية، عدت ذلك نجاحا مذهلا في مسيرة الديمقراطية في العراق.

وقال نويرت في معرض ردها على اسئلة الصحفيين “المذهل بشأن هذه الانتخابات هي أنّ لديهم 320 مقعداً برلمانياً و7 آلاف مرشح. تصوروا ذلك. هذا عدد هائل، والمرشحون من 50 حزباً. لذا أعتقد أننا نشهد على هذا النجاح المذهل في مسيرة الديمقراطية في العراق”.

وبشأن عدم تمكن أحزاب ومرشحين من الترويج لترشيحهم في المناطق المتنازع عليها قالت نويرت ان الولايات المتحدة”نجري الكثير من المحادثات مع الحكومة العراقية”، مؤكدة بأن العراق “شريك دائم للولايات المتحدة”.

واضافت في ما يتعلق بالانتخابات “بعض برامجنا المختلفة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل… أحد مكاتبنا هنا… يعقدون شراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني لتنفيذ برنامج بقيمة 3 ملايين دولار يهدف إلى تعزيز الحكومة… الحوكمة بشكل عام وتعزيز مشاركة الناخبين. ولدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضاً بعض البرامج المنفصلة من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محاولة لضمان أنّ جميع العراقيين – النساء والأقليات وما شابه – قادرين على الوصول إلى صناديق الاقتراع والانتخابات”.