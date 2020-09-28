الخارجية الامريكية : الصواريخ التي تطلق على السفارة تشكل خطرا على حكومة العراق

الخارجية الامريكية : الصواريخ التي تطلق على السفارة تشكل خطرا على حكومة العراق

المستقلة /- اعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ، إن واشنطن أوضحت من قبل أن الجماعات التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد “تشكل خطرا على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة”، ردا على تقارير تحدثت عن عزم الولايات المتحدث “إغلاق سفارتها” في العراق.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية “أحمد ملا طلال”، الأحد، قوله “نأمل أن تعيد الإدارة الأميركية التفكير في الأمر”.

وقالت تقارير إخبارية متعددة إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وتسحب موظفيها بسبب تكرار الهجمات على السفارة، فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم تأكيدهم بأن “الاستعدادات بدأت بالفعل لإغلاق السفارة”.

ورفضت المتحدثة باسم الوزارة، الرد على هذه التقارير الصحفية مؤكدة “لا نعلق أبداً على المحادثات الدبلوماسية الخاصة للوزير مع القادة الأجانب”.

لكن المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها قالت “أوضحنا من قبل أن الجماعات التي تطلق الصواريخ على سفارتنا تشكل خطراً ليس علينا فقط ، بل على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة بها”.

وأضافت “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص يظل وجود هذه الجماعات الخارجة عن القانون أكبر رادع منفرد أمام الاستثمار الإضافي في العراق”.