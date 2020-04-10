الخارجية الأمريكية : تهديد إيراني كبير لقواتنا في العراق
( المستقلة)… قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن تهديد الفصائل المدعومة من إيران للقوات الأميركية في العراق ما زال “كبيرا”، وذلك بعد نحو أسبوع من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هجوم لإيران أو وكلائها.
وخلال حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الجمعة لم يقدم شينكر تفاصيل عن التهديد لكنه شدد على أنه لا يزال “كبيرا”.
وكانت جماعات مسلحة تقصف بانتظام قواعد تستضيف القوات الأميركية في العراق وكذلك المنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية في بغداد.
وسقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا قبل ايام قرب منطقة في جنوب العراق تضم عمالا لشركات نفط أجنبية، بما في ذلك شركة خدمات النفط الأميركية هاليبرتون. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن إيران أو وكلاءها خططوا لهجوم على أهداف أميركية في العراق وحذر من أنهم سيدفعون “ثمنا باهظا للغاية” لكنه لم يذكر تفاصيل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة اقترحت إجراء “حوار استراتيجي” مع العراق في يونيو /حزيران، في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة.
وأكد شينكر أن بغداد بحاجة لاتخاذ خطوات إذا كانت تقيم شراكة واشنطن.
وسبق أن قال في مارس/ آذار إن واشنطن “محبطة بشدة” من أداء العراق في حماية قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وكلف الرئيس العراقي يوم امس رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، ليصبح ثالث شخص يتم اختياره ليقود العراق في عشرة أسابيع في الوقت الذي يجد فيه العراق صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انهيار الحكومة السابقة تحت وطأة الاحتجاجات التي استمرت لشهور.
وعلق شينكر عن اختيار الكاظمي: “إذا كان الكاظمي قوميا عراقيا ملتزما بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد فسيكون ذلك أمرا عظيما للعراق ونعتقد أنه سيكون رائعا لعلاقتنا الثنائية”.( النهاية)
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