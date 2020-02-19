الخارجية الأمريكية تؤكد دعم ” عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي”

(المستقلة)..أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر،امس الثلاثاء، زيارة إلى بغداد لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال بيان عن السفارة الامريكية في بغداد أن شينكر في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي.

واشار البيان الى أن شينكر “ندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبيربما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.

ودعا الحكومة العراقية إلى “وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة”.

كما و أعرب مساعد وزير الخارجية شينكر عن “دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير وأكد مُجدداً على إحترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق”.

وشدد مساعد وزير الخارجية على “شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تصون وتُعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المُشترك ألا وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المُتطرفة مثل داعش”.

يذكر ان العلاقات العراقية الامريكية تشهد توترا بعد اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بواسطة طائرة امريكية مسيرة قرب مطار بغداد، والهجوم على السفارة الامريكية، وقرار البرلمان باخراج القوات الامريكية من العراق.