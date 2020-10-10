الخارجية الأردنية ترحب بالاتفاق حول ادارة قضاء سنجار

المستقلة /- رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم بالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة قضاء سنجار.

وأكدت الخارجية الأردنية في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان الأردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني تقف بالمطلق إلى جانب العراق وتدعم الحكومة العراقية في جهودها تجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته وتحقيق طموحات الشعب العراقي في النمو والازدهار.