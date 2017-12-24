الحياة اللندنية: مكتب العبادي تسلم ملفات فساد في القطاع المصرفي

(المستقلة) …. كشفت صحيفة الحياة اللندنية،ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم ملفات بشأن فساد في القطاع المصرفي، فيما اشارت الى ان سياسيين ومسؤولين ومقاولين متورّطين بتحويل أموال عقود وهمية للخارج.

واكدت الصحيفة عن مصادر عراقية لم تكشف عنها ، ان “مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم من لجان تحقيق عليا أمس، ملفات مكتملة تخص تحقيقات في ملفات فساد بالقطاع المصرفي”، مبينة انه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورّطين”.

واضافت المصادر ان “تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف ملفات فساد تتعلّق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي”، مشيرة الى ان “شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورّطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه”.

وتابعت ان “عملية الكشف عنها كانت معقّدة”، لافتة إلى أن “الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدّد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحقّ المتورطين فيها”.

وشددت المصادر “عزم الحكومة على محاسبة المتورطين”، موضحة ان “المحققين الدوليين ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساد من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية”.