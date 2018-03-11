الحياة اللندنية تكشف عن ما تضمنته المحادثات بين بغداد واربيل بشأن مطارات كردستان

(المستقلة) … كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الاحد، عن توصل بغداد واربيل لتفاهمات اولية بشأن إمكانية رفع الحظر على مطارات كردستان، مشيرة الى ان المحادثات جرت بضغط من واشنطن ودول أوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع قوله ان “محادثات مكثفة عقدت على مدار الأسبوع الماضي بين لجان أمنية وسياسية وعسكرية عن بغداد وأربيل، توصلت إلى تفاهمات أولية في شأن إمكانية رفع الحظر المفروض على مطارات كردستان وتوزيع رواتب موظفي وزارتين في الإقليم”، مبينة ان “المحادثات جرت بضغط من واشنطن ودول أوروبية في أعقاب قرار الحكومة الاتحادية الشهر الماضي تمديد حظر الطيران ثلاثة أشهر، والذي قوبل بامتعاض كردي ودولي واسعيين”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “المحادثات شملت توحيد سمات الدخول بين مطارات الإقليم وباقي المطارات العراقية، وإلغاء الصيغة السابقة في صلاحية حكومة أربيل منح سمات دخول إلى أراضيها من دون العودة إلى بغداد”.

وتابعت أن “بغداد تسعى إلى وجود ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وضباط امن في مطارات الإقليم والمنافذ الحدودية”.

واعلن تحالف الديمقراطية والعدالة، في 9 آذار 2018، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد لرئيس التحالف برهم صالح بارسال رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة في إقليم كردستان قريبا، مبينا أن العبادي أكد أن الرحلات الدولية لمطارات الاقليم ستستأنف قبل نوروز.