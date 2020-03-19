الحمية الصحية للتخطيط للحمل

المستقلة /إذا كنت تخططين للحمل عليك تهيئة الظروف المواتية للإخصاب والحمل الصحي. ويبدأ ذلك بالتغذية السليمة المتوازنة التي توفر مغذيات مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم ودهون أوميغا3 واليود. إليك أهم الأطعمة التي يحتاجها جسمك خلال التخطيط للحمل:

حمض الفوليك. ينصح الخبراء بتناول المرأة 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً خلال الشهر السابق للحمل. وللحصول على هذه الجرعة تناولي الحبوب الكاملة كالخبز الأسمر والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والبقول كالحمص والفول، والخضروات الورقية كالسبانخ والخس، والمكسرات، والبرتقال، والفراولة (الفريز).

الكالسيوم. لهذا المعدن أهمية كبيرة لدعم وظائف الإخصاب لدى المرأة. كما أنه فور حدوث الحمل سيتم امتصاص الكالسيوم من عظام الأم لتزويد الجنين به. لذلك احرصي خلال التخطيط للحمل على تناول: الحليب ومنتجاته، والبروكلي، والسبانخ، والبيض.

الحديد. نقص الحديد قد يكون من عوائق حدوث الحمل، كما أن هذا المعدن ضروري لتزويد الجنين بالأكسجين. وخلال التخطيط للحمل تحتاج المرأة 18 ملغ يومياً من الحديد. ويمتص الجسم الحديد الحيواني بسهولة مقارنة بالحديد النباتي، ويساعد فيتامين “سي” على تحسين الامتصاص. يوجد الحديد في اللحوم والسبانخ والبقول.

أوميغا3. توجد هذه الدهون في الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والسردين والمكاريل، وتتوفر في المكسرات والأفوكادو.