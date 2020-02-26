الحمداني يوجه بحماية زقورة آشور الاثرية

(المستقلة)..انجز الفريق الآثاري والهندسي المكلف من وزير الثقافة و السياحة و الآثار عبدالامير الحمداني اعماله بردم الخندق المحيط بزقورة آشور .

وقال مدير عام دائرة التراث العامة اياد كاظم أن الفريق الآثاري و الهندسي المكلف بحماية زقورة آشور انجز اعماله بردم الخندق المحيط بزقورة المدينة و الذي تسبب في إحداث أضرار جسيمة في بدن الزقورة و اساساتها مما تطلب الأمر التدخل السريع بردم و ابعاد خطر مياه الأمطار عن أسس الزقورة

و أشار إلى أن” الفريق الآثاري الهندسي قدم تقريرا تفصيليا عن الأعمال المنجزة إلى مركز التراث العالمي بهدف حماية الموروث الثقافي العراقي .

واكد كاظم أن مدينة آشور من المواقع الأثرية المهمة و التي تم ادراجها على لائحة التراث العالمي عام ٢٠٠٣ ضمن المواقع المهددة بالخطر نتيجة التأثيرات الطبيعية و البشرية لاسيما في جزئها الشرقي المطل على نهر دجلة بسبب ارتفاع مناسيب المياه فضلاً عن المهددات البشرية و التي تمثلت بعزم النظام السابق بانشاء سد مكحول عام ٢٠٠٢ و الذي هدد المدينة بالغرق . مما دفع لجنة التراث العالمي بأن تدرج مدينة آشور على لائحة الخطر عام ٢٠٠٣ “.

واضاف كاظم هناك تنسيق بين وزارة الثقافة و السياحة و الآثار و وزارة الموارد المائية لإنجاز المسننات المطلة على نهر دجلة من أجل حماية المدينة من خطر ارتفاع مناسيب المياه و الذي تسبب بفقدان أجزاء من مدينة آشور الأثرية .