الحمداني يثمن بادرة صندوق بيبالي باريس لإعادة تأهيل متحف الموصل

(المستقلة)..ثمن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني مبادرة صندوق بيبالي بالتبرع لدعم مشروع إعادة تأهيل متحف الموصل.

واحتفى الوفد العراقي الذي يترأسه الحمداني وضم محافظ الموصل ، والمدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر،بهذة الفعالية والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على شرف الوفد العراقي المشارك في مبادرة “إحياء روح الموصل” بحضور شخصيات مهتمة بالفن والثقافة.

واختارالصندوق أن تكرس تبرعات هذا العام للقضية التي يدافع عنها صندوق اليف Aliph لدعم مشروع إعادة تأهيل متحف الموصل، والذي سيتم تخصيص عائدات هذا الحدث والتبرعات التي جمعتها Aliph في هذه المناسبة لصالح المشروع.