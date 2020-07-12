الحمداني يؤكد تأمين الحصص المائية لانعاش الواقع الزراعي في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مساء الأحد ، تأمين الحصص المائية لذنائب الأنهر والجداول لإنعاش الواقع الزراعي في محافظة كربلاء .

وقال الحمداني ، بحثنا مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ونائبه الاول وعدد من الوجهاء والمزارعين الواقع الاروائي في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها ، على هامش زيارتهم الوزارة.

وأضاف وجهنا “بتكليف لجنة فنية من الوزارة والمحافظة لدراسة المعوقات الفنية التي تواجه بعض المشاريع الاروائية وإيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها والتي من شأنها خدمة أهالي المحافظة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ، اليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة ، والوزارة وخصوصا في مجال إعادة العمل في المشاريع الوزارية التي تلكأت بالفترة السابقة ، فضلا عن معالجة المبازل القريبة من الأحياء السكنية ، واعادة تأهيل بحيرة الرزازة و الاطلاقات المائية للمحافظة “.