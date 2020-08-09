الحمداني : خطة ستراتيجية لإدارة الموارد المائية تمتد لـ عام 2035

المستقلة …. أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن خطة ستراتيجية تمتد إلى عام 2035 لإدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد.

وقال الحمداني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه المستقلة اليوم الاحد ، “إننا نحرص بشكل كبير على إدارة الموارد المائية بالشكل الأمثل”، مشيراً الى “وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية للـ 15 عاما المقبلة، توضح ماذا سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك الموارد”.

وأضاف أنَّ “هناك مشكلات بعضها داخلية كالتجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر»، عاداً إياها «سرقة في وضح النهار”، مبيناً اننا “منذ تولينا الوزارة وحتى الآن مستمرون بتنفيذ حملة بهذا الخصوص، ولن تنتهي الا بمعالجة هذا الموضوع بشكل كامل سواء عن طريق القانون أو القوات الأمنية”.

وبين الحمداني أنّ “الوزارة بدأت بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر في الوقت الحالي لأنها لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح”.