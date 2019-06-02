المستقلة – القاهرة – بقلم دكتور محمد سعيد

كان ينظر إلى والده بشغف وهو يُلقم الآلة البخارية بالفحم في المنجم، فاهتم بأمرها وبات يحلم بها، ثم سعى ليكون مساعداً لميكانيكي الآلة البخارية، وفي يوم من الأيام تعطلت الآلة البخارية عن العمل، وبذل ميكانيكيو تلك الآلة كل جهدهم لإصلاحها دون طائل، فأقبل الفتى يقنع رب عمله ليمنحه الفرصة لإصلاحها؛ فسخر منه قائلاً: إن ميكانيكياً محترفاً لا يستطيع إصلاحها، فكيف بك ولا خبرة لك بعملها؟! ولكن الفتى ألحّ في الطلب؛ فما كان من رب عمله إلا أن أتاح له فرصة التجريب، وبالفعل بذل الفتى وسعه حتى أصلح الآلة لتعاود العمل مرة أخرى. ورغم أنه نشأ فقيراً في أسرة لم تسمح له بالدراسة؛ إلا أنه أصر على التعلم، وكان من وراء رغبته في التعلم أن يدرس عمل الآلات البخارية، فتعلم القراءة في سن الثامنة عشرة من عمره، وبعدها درس عمل الآلات البخارية حيث كان يحلم بقاطرة تحمل الفحم من المناجم إلى المدن، وكذلك تحمل الناس في أسفارهم بدلاً من الخيل التي تُقطعأنفاسها في السفر والنقل. ورغم سخرية الناس منه ومن فكرة القاطرة التي ستكون بديلاً عن الخيل؛ إلا أنه استمر في العمل على هذه القاطرة حتى صارت حقيقة في عام 1812، وصار “جورج ستيفنسون“ أباً للقطار البخاري؛ بقاطرته التي كانت تجر أربعاً وثلاثين عربة. وصار الحلم بعدها حقيقة يجول كافة أرجاء العالم.

لم تكن أحلام الناجحين مجرد أمنيات غامضة؛ وإنما كانت أحلاماً بتحقيق إنجازات بعينها، وليس حلم “إديسون” ببعيد عن ذلك، فقد كان يحلم بعالم تنيره الطاقة الكهربائية ليلاً، وحلم “ستيفنسون” بمحرك للقطارات يحد من الاستعانة بالقوة الجسدية المرهقة للإنسان والحيوان. وهؤلاء وغيرهم لم تحدهم حدود؛ فليست الأحلام قاصرة على الشباب ولا على الأسوياء أو الأذكياء؛فقد جاوز “بنجامين فرانكلين” الخمسين حينما شرع في دراسة العلوم والفلسفة، وكان “ميلتون” كفيفاً وقد تجاوز الخمسين أيضاً عندما جلس يملي قصيدته الملحمية “الفردوس المفقود”. كما صار الذكاء في مرتبة تالية بعد قوة العزيمة؛ فهؤلاء يعرفون أنه لا عقبة يمكن أن تقف في طريق طموحهم، وبهذا تضحى الأحلام أهدافاً، والأهداف منجزات لأُولي العزم من المكافحين والمكدين.

أما هؤلاء الذين يحلمون فقط؛ تظل أحلامهم أحلاماً، لا ترى نور الواقع، حيث لابد أن تستحيل أهدافاً ومن ثمَّ خريطة طريق نحو النجاح، يجاورها العزم والبذل والنضال في سبيل تحويل الحلم إلى حقيقة. إن المسافة شاسعة بين أصحاب الأماني وأصحاب الإرادة، والرغبة المصحوبة بالعزيمة تولد القوة المبدعة، وبهما معاً تتحقق الأحلام.