«الحلبوسي» يوافق على تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي للأحد

(المستقلة) ممدوح بليغ/ طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الجمعة، من البرلمان إرجاء عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومته إلى الأحد بدلا من السبت، لإتاحة المجال أمامه لاستكمال التشكيلة الوزارية.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان، مساء اليوم الجمعة، «موافقة رئاسة المجلس «البرلمان» على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية».

وقال علاوي في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اطلعت عليها الأناضول، إنه “لأجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الأحد الموافق الأول من مارس المقبل”.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت، لتمرير حكومة علاوي بعد فشله في عقدها الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل «165 من أصل 329».

وبحسب البيان، تقرر عقد الجلسة في الأحد الأول من مارس المقبل، الساعة الواحدة ظهرا.