الحلبوسي يهنىء المرأة العراقية بمناسبة عيد المرأة

المستقلة … هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، المرأة العراقية بمناسبة عيد المرأة .

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “إلى العراقية أمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً إليها .. وهي تصنع الحياة إلى جانب الرجل”.

واضاف: “سيدة دولة وبيت وموظفة ومبدعة ومعلمة أجيال وصانعة رجال. إليها .. صابرة محتسبة بشهدائها وجرحاها من أجل عراق أعظم وأجمل وأكثر أمنًا وتقدمًا”.

وتابع: “عظيم الاعتزاز والتقدير أيتها الحرة الأبية كل عام وأنتِ بخير”.