الحلبوسي يهنىء المرأة العراقية بمناسبة عيد المرأة
المستقلة … هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، المرأة العراقية بمناسبة عيد المرأة .
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “إلى العراقية أمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً إليها .. وهي تصنع الحياة إلى جانب الرجل”.
واضاف: “سيدة دولة وبيت وموظفة ومبدعة ومعلمة أجيال وصانعة رجال. إليها .. صابرة محتسبة بشهدائها وجرحاها من أجل عراق أعظم وأجمل وأكثر أمنًا وتقدمًا”.
وتابع: “عظيم الاعتزاز والتقدير أيتها الحرة الأبية كل عام وأنتِ بخير”.
إلى العراقية أمًّا وأختًا وبنتًا وزوجةً
إليها .. وهي تصنع الحياة إلى جانب الرجل، سيدة دولة وبيت وموظفة ومبدعة ومعلمة أجيال وصانعة رجال.
إليها .. صابرة محتسبة بشهدائها وجرحاها من أجل عراق أعظم وأجمل وأكثر أمنًا وتقدمًا.
عظيم الاعتزاز والتقدير أيتها الحرة الأبية
كل عام وأنتِ بخير
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 8, 2020
التعليقات مغلقة.